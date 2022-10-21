عاجل: ابن الغنوشي يخرج عن صمته ويرد على الاتهامات الموجهة له..

نفى معاذ الخريجي نجل رئيس حركة النهضة، في بلاغ للحركة الجمعة 21 أكتوبر 2022 أي علاقة له “بالمذكور هيكل الشنوفي شقيق رجل الأعمال المذكور على لسان بعض وسائل الاعلام كما ينفي حصول أي تعامل معه أو اتصال به”.

وأدانت الحركة في بلاغها، ما اعتبرته “مساعي التشويه والتضليل المتكررة التي تستهدف النيل من حركة النهضة ورئيسها وعائلته والتي تهدف كذلك إلى صرف الأنظار عن سياسة الهروب من مواجهة المشاكل الحقيقية للمواطنين وفشل المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتقان الاجتماعي المتصاعد في عدد من الأحياء والجهات”.

ودعت الحركة وسائل الاعلام إلى عدم الانخراط في أجندة استهداف السياسيين مشيرة إلى أنها لن تتوانى في التوجه إلى القضاء ضد كل من يحاول تشويه الحركة وقياداتها.

وتابعت “تواصل السلطة محاولاتها اليائسة صرف أنظار الرأي العام عن عجزها وعن فشلها في إدارة الازمة التي تعيشها البلاد ،وتواصل بعض أبواق دعايتها الكاذبة محاولات اتهام حركة النهضة وقياداتها بتوتير الأوضاع الاجتماعية المحتقنة بسبب فشل السلطة في القيام بوظائفها وتأمين معاش المواطنين وأمنهم”، وفق ما جاء في البيان.