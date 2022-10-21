رفض تسليم جثة أحد المهاجرين لعائلته: النيابة العمومية ترد وتكشف..

أكد فريد بن جحا المساعد الأول لوكيل الجمهورية الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، أن هناك عديد الاجراءات التي تقوم بها النيابة العمومية اثر العثور على جثث مجهولة الهوية.

وبين بن جحا أن رفض تسليم جثة لأحد المواطنين كان قد تعرف عليها وقال انها تعود لأخيه، يأتي من باب الحرص على عدم تكرار سيناريو جرجيس، خاصة وأن الجثة تحللت.

وأضاف بن جحا في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام أن هناك اكتظاظا على مستوى مخابر الشرطة الفنية بوزارة الداخلية، لمعرفة مدى تطابق التحاليل الجينية للجثث مع أحد أفراد عائلاتهم، نظرا للعدد الكبير للجثث التي تم العثور عليها في الآونة الاخيرة، وهو مايفسر بطء تسليم الجثث لعائلاتهم في بعض الحالات.