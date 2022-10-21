اطلاق أول موقع “طلاق” في تونس..

تم اطلاق اول موقع “طلاق” في تونس وهو موقع الكتروني يساعد على توعية المقبلين على الزواج بأهمية إختيار شريك الحياة والإستفادة من القصص والخبرات السابقة حتي يتمكن من ضمان حياة زوجية مستقرة سليمة , وفي حالة كان هنالك قرار نهائي للانفصال يوفر الموقع خدمات امنة اقتصادية ومضمونة.

ويهدف هذا الموقع بالأساس لوضع حل لأحد أكبر المشاكل في العالم العربي وهو ارتفاع نسب الطلاق، وحسب أخر الإحصائيات فإن السبب الأساسي في ارتفاع هذه النسبة يعود لنقص الثقافة الجنسية والصراحة بين الزوجين في الامور المادية، خصوصا في المجتمعات العربية المحافظة مثل تونس ليبيا الجزائر مصر والمغرب،

يهدف الموقع في نسخته الأولي من الحديث أكثر وبصراحة في جميع المواضيع قبل وبعد الزواج وتعريف كل طرف باحتياجات الطرف الاخر من خلال سرد مجموعة من القصص الواقعية ونصائح يقدمها الخبراء أو الأطباء المختصين،

ويضم الموقع فريق من الخبراء والمستشارين يقدمون الدعم الازم لأي طرف من الأطراف مع ضمان تقديم خدمات بسيطة وفعالة تضمن نهاية بأقل ضرر مادي ونفسي ممكن للطرفين.

كما يضم خبراء في عديد المجالات تتجاوز خبرتهم الأربعين عام في مجال القانون التكنولوجية التصميم و الإمن المعلوماتي والسيبراني.