مصالح الحرس الديواني بالقصرين تحبط محاولة تهريب 27 صفيحة من مخدر القنب الهندي.



حجزت دوريّة تابعة لفرقة الحرس الديواني بالقصرين كيسا يحتوي على كميّة من مخدّر القنب الهندي قدرت ب27 صفيحة تزن إجمالا 2630 غراما.

وتتمثل الحيثيات وفق بلاغ أصدرته الإدارة العامة للديوانة، الجمعة، في ضبط فرقة الحرس الديواني بالقصرين سيارة قادمة من إحدى المناطق الريفية في اتجاه القصرين فتم إعطاؤها إشارة التوقف لكن سائقها لم يمتثل و لاذ بالفرار فتمت ملاحقته بحذر إلى أن توقّف بعد مسافة قصيرة.

وأضاف المصدر ذاته انه تم خفر السيارة إلى مقرّ الفرقة و إيقاف السائق والتحرّي معه، حيث اتضح أنّه قام بإلقاء كيس على جنبات الطريق أثناء ملاحقته.

وقد تمّ تسخير دورّية لتمشيط محيط العملية أين تمّ العثور على كيس يحتوي على كميّة من مخدّر القنب الهندي قدرت ب27 صفيحة تزن إجمالا 2630 غراما.

وإثر استشارة النيابة العمومية الإذن بتحرير محضر حجز ضد المعني بالأمر و إحالته على المصالح الأمنية المختصة لمواصلة الأبحاث.