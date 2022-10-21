دورة اتحاد شمال افريقيا لاقل من 20 سنة: المنتخب التونسي يفوز على نظيره الليبي 1-صفر

فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لاقل من 20 سنة مساء اليوم الجمعة على نظيره الليبي بنتيجة 1-صفر في المباراة التي احتضنتها مدينة السويس في اطار الجولة الثانية من منافسات دورة اتحاد شمال افريقيا المؤهلة لكاس افريقيا للامم لهاته الفئة العمرية و التي تحتضنها مصر سنة 2023.

وجاء الهدف الوحيد للمنتخب التونسي بفضل اللاعب الهادي جرتيلة في دق 78.

ورفع المنتخب التونسي رصيده الى 4 نقاط في صدارة الترتيب بمعية المنتخب المغربي في حين تجمد رصيد المنتخب الليبي بنقطة واحدة.

وينهي المنتخب التونسي الدورة بملاقاة المنتخب الجزائري يوم الاثنين 24 اكتوبر الجاري.

وكان المنتخب المغربي قد تفوق في وقت سابق اليوم الجمعة على نظيره الجزائري بنتيجة 2-صفرلحساب ذات الجولة الثانية .

و سجل هدفي المنتخب المغربي اللاعب وسيم لنتاكي (د 37) وعمر الصادق (90+6).

وكانت الجولة الأولى التي جرت يوم الثلاثاء قد افرزت تعادل الجزائر و ليبيا (1-1) من جهة و تونس و المغرب (0-0) من جهة أخرى.

و ستقام الجولة الثالثة والأخيرة يوم الاثنين 24 أكتوبر الجاري انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا حيث تجمع الأولى: المغرب و ليبيا, و الثانية: الجزائر و تونس.

ويتأهل صاحب المركز الأول بعد الجولات الثلاث من هذه المنافسة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2023 المقررة بمصر.

الجولة الثانية (الجمعة 21 اكتوبر) :

تونس-ليبيا 1-صفر

الجزائر – المغرب صفر-2

الترتيب نقاط لعب

1-المغرب 4 2

-تونس 4 2

3 ليبيا 1 2

–الجزائر 1 2