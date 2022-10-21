بورصة تونس: شركة التامين “مغربية للحياة” تتحصل على الموافقة المبدئية لإدراجها في التسعيرة الرئيسية

أعطى مجلس إدارة بورصة الأوراق المالية بتونس، المجتمع، امس الخميس، موافقته المبدئية من اجل ادراج شركة التامين “مغربية للحياة” في السوق الرئيسية بالبورصة.

ويتعلق الامر بعملية ادراج 000 000 20 سهم تمثل راس مال شركة التامين “مغربية للحياة” الى جانب 000 000 5 سهم سيقع اصدارها في اطار الترفيع في راس المال، اي اجمالا 000 000 25 سهم بقيمة اسمية قدرها 1 دينار لكل سهم ، حسب بلاغ نشرته بورصة تونس، امس الخميس

واوضح المصدر ذاته ان العرض العمومي سيشمل 000 500 7 سهم اي ما يعادل 30 بالمائة من راس المال الاجتماعي بعد الترفيع

وبينت بورصة تونس، ايضا، ان افتتاح العرض العمومي والقبول النهائي لهذه الشركة يبقى رهين تاشيرة هيئة السوق المالية.