اطلاق موقع “طلاق” في تونس: عميد المحامين يتدخل ويتوعد..

أفاد عميد المحامين، حاتم المزيو، أنه على إثر معاينة وجود لافتات إشهارية بالشوارع والأنهج العامة وموقع واب يطلب من المواطنين بصفة مبتذلة تكليف جهة أو أشخاص مجهولين بنيابتهم في القيام بقضايا طلاق ومتابعتها وإعلام المتقاضين بها وتقديم النصح والعون والاستشارة القانونية في نفس الموضوع فإنه تم إجراء المعاينات اللازمة.

وأكد العميد، في تصريح اذاعي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية استعجاليا ومدنيا وجزائيا ضد كل من قام بهذه التجاوزات والممارسات الخطيرة المخالفة للقانون والماسة من حقوق المواطنين ومعطياتهم ومن حسن سير العدالة والتي تمثل تحيلا وانتحال صفة محامي والقيام بأعمال من اختصاصه دون سواه كتتبع جميع الذين تسببوا في هذه التجاوزات والاشهارات المخالفة للقانون.