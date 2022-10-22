اتحاد الشغل يدعو لفتح تحقيق ضد هذا الوالي..وهذه التفاصيل..

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس اليوم السبت 22 أكتوبر 2022 اجتماعا طارئا بمقره لتدارس ما وصفه بـ”تطورات خطيرة بالجهة”، وفق ما صرح به محمد عباس الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل لاذاعة موزايبك.

وقال: ”تأكد للاتحاد الجهوي بصفة قطعية لا مجال للشك فيها قيام والي صفاقس بزيارة الى السجن المدني بالجهة لمقابلة أحد الموقوفين موضوع تتبع قضائي من قبل الاتحاد الجهوي وهذا الموقوف كان يعمل سابقا حاجبا بدار الاتحاد ااجهوي ”.

وأضاف محمد عباس أن هذه الزيارة تمت بدون إذن قضائي وذلك يوم الخميس 20 أكتوبر 2022 على الساعة منتصف النهار و15 دقيقة ودامت لمدة حوالي نصف ساعة .

وقال محمد عباس ان ”الاتحاد الجهوي يستغرب من والي صفاقس هذا التصرف” واصفا إياه بـ”المشبوه ويحمل في طياته تدخلا مباشرا في الشأن القضائي ومساسا من سرية البحث والتحقيق لا سيما وأن الموقوف لم تصدر بشأنه بعد أحكام قضائية نهائية ”.

وطلب الاتحاد الجهوي من النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي في الموضوع من أجل ”استغلال النفوذ باستعمال السلطة خاصة وأن الموقوف سبق ان تقدم ضده الإتحاد الجهوي للشغل بـ 6 قضايا وهو موقوف على ذمة المحكمة في إحداها ”.

وأوضح محمد عباس ان ”والي صفاقس يروج لخطاب عدائي تجاه العمل النقابي والاتحاد الجهوؤ للشغل بصفاقس، وأنه يستغل كل مناسبة للتهجم على الاتحاد كما حصل في دار حشاد بقرقنة ولفت إلى أن الوالي ينتهج الشعبوية في معالجة المشاكل التي تتخبط فيها الجهة دون البحث عن حلول حقيقية لها، ”كما أنه ”يتعمد ترويج وعود زائفة مع اتخاذ قرارات متسرعه وارتجالية في علاقة بأزمة النفايات بصفاقس والوضع الكارثي الذي أصبح عليه ميناء الجهة بعد ان أصبح مصبا للنفايات وأضر ذلك بالثروة السمكية بما ينبؤ بكارثة صحية وبيئية واقتصادية حقيقية ”، وفق وصفه.