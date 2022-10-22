عاجل: صربيا تفرض تأشيرة على التونسيين..

ذكرت مصادر صحفية صربية وسويسرية، اليوم السبت 22 أكتوبر 2022، أن صربيا قررت فرض تأشيرات دخول لمواطني تونس وبوروندي، ضمن سياستها الجديدة في مكافحة الهجرة غير النظامية عبر “طريق البلقان”.

وسيدخل قرار فرض تأشيرات دخول لمواطني بوروندي اعتبارًا من اليوم السبت 22 أكتوبر 2022 وللتونسيين اعتبارًا من 20 نوفمبر.

جاء ذلك بعد أن ناقش وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي مسألة تدفق عدد كبير من المهاجرين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي عبر طريق البلقان.

وعقب هذا القرار، اعربت المستشارة الفيدرالية السويسرية كارين كيلر سوتر عن سعادتها لأن بلغراد قبلت مواءمة سياسة التأشيرات الخاصة بها مع سياسة منطقة شنغن.

ووفقا لها، فإن عدة دول، بما في ذلك سويسرا وألمانيا والنمسا وبلجيكا، قد تدخلت لدى المفوضية الأوروبية ودعت حكومة بلغراد إلى اتخاذ هذا الإجراء.

ومع تأزم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، تزايدت أعداد المهاجرين غير النظامين من تونس إلى أوروبا عبر صربيا، باعتبار السفر إليها لا يحتاج إلى تأشيرة، ثم يواصل المهاجرون طريقهم إلى الاتحاد الأوروبي براً بمساعدة المهربين.

وقد بلغ إجمالي المهاجرين غير النظامين التونسيين منذ بداية العام الحالي 14 ألفا و550 مهاجرا، وفق آخر الإحصائيات.

وكالات