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النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تدعو إلى التوجه للقضاء في حال حدوث أخطاء طبية وتفادي الخوض فيها في المنابر الإعلامية

2022/10/22 أخبار, المصدر, مجتمع

دعت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص المواطنين الذين يشتهبون في حدوث خطأ طبي أو اي إخلال مهني إلى اللجوء إلى القضاء والهياكل المنظمة للمهنة، داعية غياهم إلى الابتعاء عن ما وصفتها بـ “المنابر الإعلامية المتاجرة بآلام الناس”.

وطالبت النقابة، في بيان لها، مساء اليوم السبت، إحدى القنوات التلفزية الخاصة بتقديم اعتذار لما ورد في أحد برامجها مما اعتبرته “مسّا من بقطاع يعتبر من أكثر القطاعات كفاءة ومهنية في البلاد وخارجها لما يتمتع به من سمعة طيبة على الصعدين الإقليمي والعالمي”. ودعت إلى تمكينها من حق الردّ.

وكانت إحدى القنوات التلفزية الخاصة قد بثت في أحد برامجها شهادة مواطنة قالت إنها تعرّضت إلى أضرار بدنية جسيمة من جراء أخطاء طبية عدّة.

واعتبرت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، في بيانها، أن برنامج المحطة التلفزية الخاصة فيه “مغالطات وتضليل للرأي العام وتحامل من المنشط على القطاع الطبي”.

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