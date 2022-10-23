ارتفاع موقوفي اعمال الشغب بطبربة والجديدة الى 06 شبان..

ارتفع عدد الوقوفين في منطقة الامن الوطني بطبربة، خلال تصدي اعوان الامن لمحاولات اعمال شغب، (غلق الطرقات وحرق العجلات المطاطية) جدت مساء امس السبت، الى 06 موقوفين، بمعتمدتي طبربة والجديدة ،وفق ما أفاد به (وات) مصدر امني بالجهة.

وقد اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة مساء السبت بالاحتفاظ بهم جميعا، وهم ثلاث شبان من طبربة من اجل القيام بأعمال شغب اعمارهم تجاوزت ال18 عاما، وثلاث اخرين من الجديدة (اعمارهم دون ال18 سنة)، من اجل غلق الطريق مستوى مفترق ملعب الجديدة واشعال العجلات المطاطية بغاية سرقة المستودع البلدي، مع اطلاق سراح اربعة قصر اخرين.

ياتي ذلك اثر تمكن اعوان مختلف الوحدات والفرق التابعة لمنطقة الامن الوطني بطبربة، من التصدي لاعمال شغب تجددت ليلة امس من قبل شبان اغلبهم قصر، اغلقوا الطرقات بالحواجز والحجارة واشعال العجلات المطاطية وقاموا برشق سيارات الوحدات الامنية بالحجارة .

وكان شهود عيان قد اكدوا لوات، قيام مجموعة من المراهقين والاطفال برشق الحجارة بكثافة على السيارات والمارة وحافلة نقل وشاحنة كبرى، على مستوى الملعب البلدي بالملاسين بالجديدة، مما تطلب تدخل اعوان الامن الوطني بطبربة لتفريقهم.