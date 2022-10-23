كمال العكروت يفجرها بخصوص تسمم الرئيس الراحل السبسي..وهذا ما قاله..#خبر_عاجل

أكد الأميرال المتقاعد ومستشار الأمن القومي في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي كمال العكروت في تصريح لموزاييك اليوم الاحد أنّ التعامل مع موضوع تسمّم الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي كان “تعاملا غير مهني”.

وقال: “فخر لتونس أنّ رئيسها تعالج في مستشفى تونسي بقدرات تونسيّة وكفاءات تونسيّة.. هو اختار المستشفى العسكري، رغم أنّ أغلب رؤساء الدول يختارون العلاج في دول في دول أوروبيّة على حساب دولتهم”.

واعتبر العكروت أنّ الراحل الباجي قائد السبسي حقّق نجاحا دبلوماسيا لتونس، بعد أن كانت منهارة إثر فترة حكم المنصف المرزوقي، وفق تعبيره، قائلا: “الباجي أرجع الاعتبار لتونس..”.

كما حقّق السبسي نجاحا لتونس على المستوى الأمني والدفاع، وفق قول العكروت، الذي أشار إلى أنّ أوّل قرار تمّ اتّخاذه إثر أوّل اجتماع للمجلس الوطني للأمن في 12 فيفري 2015، هو التسريع في إصدار قانون مقاومة الإرهاب وإستراتيجية وطنيّة لمكافحة الارهاب وغسيل الأموال، وهو ما جعل تونس تشهد نجاحات أمنية ضدّ الإرهاب، وفق قوله.