عاجل: شيرين تدخل في غيبوبة..ومحاميها يكشف..

أكدت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، صحة الأنباء المتواترة حول دخول صديقتها المقربة شيرين عبد الوهاب في مرحلة الغيبوبة، مؤكدة أن خطورة وضع شيرين يجعلها مترددة في كشف حقائق وتسجيلات تظهر كذب التصريحات الأخيرة لحسام حبيب.

وفي نفس الوقت أعلن حسام لطفي المستشار القانوني لشيرين عن وجود وصية كتبتها المطربة المصرية منذ سنوات وهو مؤتمن عليها ولا يمكن الكشف عن تفاصيلها ولكنه ألمح لصحة تصريح حسام عن كتابة شيرين كل ثروتها صالح ابنتيها.

نضال الأحمدية الصديقة المقربة لشيرين وكاتمة أسرارها استشارت متابعيها على موقع تويتر حول رغبتها في الرد على حسام حبيب وقالت: لدي معلومات وتسجيلات تكذب طليق الست شيرين عبد الوهاب وتبرز الحقائق.

وكالات