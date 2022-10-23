تصفيات كأس أمم إفريقيا-2023 (أقل من 23 سنة) ذهاب الدور الثاني: كونغو الديمقراطية – الجزائر 4-1

انهزم المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 23 سنة أمام نظيره من جمهورية الكونغو الديمقراطية, بنتيجة (1-4, الشوط الاول: 0-3), اليوم الأحد بملعب “الشهداء” بكينساشا , لحساب ذهاب الدور الثاني

من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا-2023 بالمغرب.

وقبلت شباك منتخب الجزائر الهدف الأول مبكرا وذلك بعد ثلاث دقائق من بداية اللقاء, عن طريق مهاجم “تي بي مازيمبي” غلوار موخايا, ثم زميله ايكانغالومبو جوناتان في الدقيقة (17), والذي أضاف الثالث لفريقه في (د 20).

أما الهدف الرابع فقد سجله باكاتا آمسيني (تي بي مازيمبي), وذلك بعد خمسة

دقائق من طرد زميله كاييمبي مويانايي ايلتون .

وسجل هدف منتخب الجزائر الوحيد اللاعب شمس الدين بكوش في الدقيقة (86).

وسيجري لقاء الاياب يوم السبت 29 أكتوبر الجاري, بملعب 8 ماي 1945 بسطيف .

يذكر ان المتأهل من المنتخبين سيواجه في الدور الثالث والأخير (20-28 مارس 2022), الفائز من المواجهة المزدوجة بين غانا وموزمبيق.

وستقام نهائيات كأس أمم إفريقيا-2023 (أقل من 23 سنة) بالمغرب

وستكون مؤهلة للألعاب الأولمبية باريس-2024.