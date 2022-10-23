بنزرت: عون من مصالح الحرس البحري بغار الملح ينقذ رجلا مسنا من الموت غرقا بشاطئ سيدي علي المكي.



تمكن عون أمن تابع لمصالح الحرس البحري بغار الملح، عشية اليوم الأحد، من انقاذ رجل مسن يبلغ من العمر حوالي سبعين سنة من الموت غرقا بشاطئ سيدي علي المكي الواقع بمعتمدية غار الملح، بحسب ما أفاد به مصدر أمني مسؤول بالمنطقة البحرية للحرس الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن أطوار واقعة الحال جدّت، عشية اليوم حين تفطن أعوان دورية أمنية تابعة للحرس البحري بغار الملح كانوا يمشّطون على متن سيارة أمنية المحيط الخارجي للشاطئ كالمعتاد في إطار عملهم الرقابي الدوري، الى وقوع أحد الاشخاص الذي كان يسبح بالمكان في مازق قد يؤدي بحياته غرقا وسط المياه بعد ان جرفته التيارات البحرية القوية المعروفة بشاطئ سيدي علي المكي

فأقدم أحد أعوان الفرقة على سحب الكهل من البحر وانقاذه من موت محقق.

ولاحظ المصدر نفسه إن الانجاد السريع لعون الحرس البحري ومن خلاله بقية زملائه الامنيين كان محل تنويه كبير من قبل جميع من تواجدوا بالمكان علاوة على بقية الهياكل المسؤولة والمكونات المجتمعية.