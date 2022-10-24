حادث مرور مروع بجندوبة..وهذه حصيلة القتلى والجرحى..

سائق سيارة تاكسي وامرأة و جرح شخصين آخرين اثر حادث مرور جدّ في ساعة متأخرة من ليلة البارحة الأحد 23 أكتوبر 2022 على مستوى الطريق الحزامية شارع البيئة بجندوبة.

وتتمثل صورة الحادث في تصادم عنيف بين سيارة تاكسي كانت تقل ثلاثة ركاب و سيارة خاصة مما تسبب في اصابة سائق سيارة التاكسي التي تعرضت لأضرار كبيرة و سائق السيارة الأخرى و ثلاثة ركاب و قد تدخلت سيارات الاسعاف و الحماية المدنية وتم نقل المتضررين الخمسة نحو المستشفى الجهوي بجندوبة 3 منهم كانوا في حالة حرجة، وفق ما أكّده مراسل الجوهرة أف أم بالجهة.

وتُوفّي سائق سيارة التاكسي، وهو شاب في العقد الثالث من العمر، بعد وصوله للمستشفى متأثرا بجروحه و كسوره بليغة، فيما فارقت امرأة كانت تمتطي سيارة التاكسي وهي في العقد الخامس من العمر الحياة صباح اليوم فيما يُقيم جريحان بقسم الانعاش وقد أكد مصدر طبي أن حالتهما مستقرة وفق ما اوردته اذاعة جوهرة اف ام.