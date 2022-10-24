عاجل: معطيات تكشف لأول مرة في قضية الطفلة التي وصلت الى ايطاليا في عملية حرقة..

في متابعة لحادثة وصول طفلة الى لامبادوزا على متن قارب “حرقة” أكد مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي لمحاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا ان طفلة لم تبلغ بعد سن الرابعة وهي في الثالثة من عمرها.

وكشف بن جحا خلال استضافته مساء امس في برنامج الحقائق الاربع ان اب الطفلة كان قدم في البداية تصريحات واعترافات متضاربة لذلك كان هناك شكوك في امكانية وجود اتجار بالبشر في القضية ولكن تبين فيما بعد ان الاب كان تحت التهديد.

وتابع المصدر ذاته ان منظم العملية كان يهدد الاب انه في حال قدم شكوى واعطى هوية “الحراق” لن تصل ابنته الى ايطاليا لذلك تم التكتم في البداية على الموضوع الى حين ظهور صور الطفلة في ايطاليا والتاكد من صولها سليمة وفق تعبيره.