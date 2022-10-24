القطار الوردي: توجيه 43 امرأة يشتبه في اصابتهن بسرطان الثدي لإجراء صور “الماموغرافي” بصفة مجانية

قام الإطار الطبي و شبه الطبي في إطار حملة القطار الوردي لتقصي الإصابة بمرض سرطان الثدي التي شملت 6 محطات بولايات صفاقس وسيدي بوزيد وقابس، بفحص سريري لفائدة 525 امرأة اشتبه في اصابة 43 منهن بهذا المرض.

وأوضحت ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية ايناس قماطي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه تم خلال هذه القافلة الصحية التي انتظمت تحت شعار “على خاطركم القطار الوردي رجعلكم” توجيه 43 امرأة مشتبه في إصابتهن بسرطان الثدي إلى عدد من المصحات الخاصة لإجراء صور “الماموغرافي” بصفة مجانية

وبينت ايناس قماطي أن الاطار الطبي وشبه الطبي تمكّن خلال اليوم الأول من رحلة القطار الوردي التي شملت محطات ” الغريبة” من ولاية صفاقس، و محطتي “الفوني” و”مزونة” من ولاية سيدي بوزيد القيام بفحص سريري لتقصي سرطان الثدي لفائدة 191 امرأة والقيام بصور بالأشعة لـ 57 امرأة منهن ومن ثمة توجيه 7 نساء مشتبه في اصابتهن بسرطان الثدي لإجراء صور “الماموغرافي

وتم خلال اليوم الثاني من رحلة القطار الوردي و التي شملت محطات “قابس المدينة” و”غنوش” بولاية قابس و “الصخيرة” بولاية صفاقس، فحص 334 امرأة سريريا و القيام بـ صور أشعة لفائدة 96 منهن ومن ثمة توجيه 36 امرأة للقيام بصور “الماموغرافي

ولفتت قماطي إلى أنه تم على امتداد رحلة القطار الوردي التي دامت يومي 22 و23 أكتوبر الجاري تمتيع 225 مواطنا بتقص لضغط الدم و داء السكري.

يذكر أنه تم تنظيم النسخة الثانية من قافلة القطار الوردي ببادرة من الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبالشراكة مع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، والجمعية التونسية لطب الأورام والجمعية التونسية لطب أمراض النساء والتوليد وجمعيتي “مرام” و”يوم واحد حلم واحد