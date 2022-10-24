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توزر: انخراط 187 امراة ضمن البرنامج الوطني لريادة الاعمال النسائية وقريبا توزيع اشعارات موافقة على تمويل مشاريع

2022/10/24 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجل البرنامج الوطني لريادة الاعمال النسائية انخراط 187 امرأة من ولاية توزر وتسجيلها في المنصة الموضوعة للراغبات في بعث المشاريع، وفق المكلفة الجهوية بالبرنامج عن المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والاسرة وفاء معمر.

ولفتت معمر في توضيح ل”وات” أنه يتم متابعة الملفات المنخرطة في البرنامج سواء بالتوجيه الى استكمال الملف أو توجيه مجموعة منها، بعد عملية فرز، الى مصالح البنك التونسي للتضامن في الجهة ومنها الى المصالح المركزية للبنك، واضافت انه سيتم قريبا توزيع اشعارات موافقة لعدد من الراغبات في بعث المشاريع عن طريق البنك التونسي للتضامن.

وأضافت أن عملية المتابعة تتم بتوجيه المترشحات لاستكمال الملف بخصوص الوثائق اللازمة والاجابة عن التشكيات، وبينت أن برنامج رائدات يتيح تمويل مشاريع في عدة قطاعات باستثناء المشاريع التجارية، وذلك من طرف البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

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