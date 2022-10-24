المرصد الوطني للفلاحة: معدل كميّات الأمطار المسجل من 1 سبتمبر وحتّى 16 أكتوبر 2022 لم يتجاوز 51 بالمائة من معدل الفترة

بلغ معدل كميّات الأمطار المسجلة خلال الفترة الممتدة من 1 سبتمبر 2022 الى غاية يوم 16 اكتوبر 2022 بكامل البلاد 9ر17 مم أي ما يعادل 51 بالمائة من المعدل المسجل عادة للفترة ذاتها، وفق نشرية شهرية صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة.

وتعد كميّات الأمطار المسجلة في مناطق الشمال الغربي من اهمّها حيث بلغت نسبة 81 بالمائة من المعدل المسجل خلال الفترة نفسها.

وبلغت كميّات الأمطار المسجلة بجهتي الشمال الشرقي والوسط الغربي على التوالي 39،7 مم و30،9 مم.

وقدرت الايرادات الجملية للسدود خلال الفترة الممتدة من 1 سبتمبر الى غاية اكتوبر 2022، بحسب ذات المصدر، حوالي 41 مليون متر مكعب مسجلة بذلك تراجعا بنحو 93 مليون متر مكعب مقارنة مع معدل ايرادات الفترة (حولي 134 مليون متر مكعب( وزيادة بنسبة 89،1 بالمائة بالمقارنة مع الايرادات المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2021 (حوالي 22 مليون متر مكعب).

وبلغت نسبة امتلاء السدود نحو 31 بالمائة من قدرتها ليبلغ المخزون الجملي للسدود 29ر726 مليون متر مكعب مقابل 859ر657 مليون متر مكعب خلال نفس الفترة من السنة المنقضية.