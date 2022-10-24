عاجل: امضاء اتفاق الزيادة في الأجور لهذا القطاع..

أمضت الجامعة العامة للبناء والأخشاب وشريكها الاجتماعي اتفاق الزيادة في الاجور في قطاع البناء لسنوات 2022 و2023 و2024.

وقد أشرف على إمضاء الاتفاق الامين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وسمير ماجول رئيس اتحاد الصناعة والتجارة حيث امضي الاتفاق في إطار الندوة الوطنية ثلاثية الأطراف بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد الصناعة والتجارة وقد حضرت حفل الاتفاق رئيسة الحكومة نجلاء بودن ومالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية.

وكشف الطيب البحري الكاتب العام للجامعة العامة للبناء أن نسبة لزيادة في الاجور بلغت 6.5 بالمائة بالنسبة لسنة 2022 مع مفعول رجعي انطلاقا من ديسمبر 2021 في حين بلغت الزيادة لسنة 2023 نسبة 6.75 انطلاقا من جانفي من نفس السنة ونفس النسبة لسنة 2024 انطلاقا من شهر جانفي للسنة المذكورة وفق ما اورده موقع “الشعب نيوز”.