أريانة: ارتفاع عدد ملفات الترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب المودعة بالهيئة الفرعية إلى 43

بلغ عدد ملفات الترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب المودعة بمركز قبول الترشحات بالهيئة الفرعية للانتخابات بأريانة، الكائن بالقاعة المغطاة عزيز تاج، اليوم الاثنين، 22 ملفا، وفق ما أفاد به (وات)، رئيس الهيئة الفرعية، أنيس بن المولدي.

ويرتفع بذلك عدد الملفات المقبولة منذ تاريخ فتح باب الترشحات يوم 17 أكتوبر الجاري، إلى 43 ملفا تعود 36 منها إلى مترشحين رجال و7 إلى مترشحات نساء.

وحسب الدوائر الانتخابية، بلغ عدد ملفات الترشح بدائرة أريانة المدينة 5 ملفات، منها 4 لمترشحين رجال مقابل امرأة واحدة، ودائرة المنيهلة 7 ملفات 6 منها لرجال مقابل امرأة واحدة، ودائرة التضامن 5 ملفات للرجال ودائرة رواد 1 ثلاثة (3) رجال، ودائرة رواد 2 خمسة (5 ) ملفات، منها امرأة واحدة، ودائرة سكرة 1 ستة (6) ملفات، منها امرأتان، وسكرة2 سبعة (7) ملفات، منها امرأة واحدة، ودائرة القلعة سيدي ثابت 5 ملفات، منها امرأة واحدة.

وكان عدد ملفات الترشح قد بلغ إلى غاية أمس الأحد 21 ملفا، تتوزع حسب الجنس إلى 17 رجلا و4 نساء.

جدير بالذكر أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرر خلال اجتماعه، اليوم الاثنين، تمديد فترة تقديم الترشحات لانتخابات مجلس نواب الشعب بثلاثة أيام بداية من الثلاثاء 25 أكتوبر إلى غاية الخميس 27 أكتوبر على الساعة السادسة مساء.