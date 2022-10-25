حادث مرور بالذهيبة وهذه حصيلة القتلى والجرحى..

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2022/10/25 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكد المتحدث باسم الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، في بلاغ له، أنه جد يوم أمس حادث مرور على مستوى منطقة أوني طريق رمادة من معتمدية الذهيبة، يتمثل في إنقلاب شاحنة خفيفة مما تسبب في وفاة شاب يبلغ من العمر 25 سنة على عين المكان و إصابة راكب آخر بإصابات متفاوتة الخطورة.

وبين المصدر ذاته أن فرق الإسعاف والنجدة التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بتطاوين تولت التدخل على إثر الحادث، حيث تم إسعاف و نقل المصاب إلى المستشفى المحلي.

كما تم تخليص الجثة و معاينتها مع تسليمها إلى وحدات الحرس الوطني.

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