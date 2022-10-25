زيادة في تعريفة “اللواج” بنسبة 20 بالمائة..!

قال عدنان العلوش رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة ”لواج” اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 أن اهل المهنة طالبوا بزيادة في تعريفة “اللواج” بنسبة 20 بالمائة متابعا “قدمنا مبرراتنا في هذا الإطار، وأعتقد أنها نسبة معقولة جدا ومسألة طبيعية أن نطالب بنسبة مماثلة..”

وأضاف في تصريح لاذاعة موزاييك ” نشهد ترفيعا متكرّرا في سعر المحروقات وهذا ينعكس على المكونات التي نتعامل معها.. إضافة إلى الارتفاع الجنوني لأسعار قطع الغيار، وارتفاع أسعار سيارات الأجرة التأمين على السيارات المرتفع جدا.. وعدة عوامل أخرى متداخلة في قطاعنا تستوجب الترفيع في التعريفة..”

واشار المتحدث الى ان الغرفة طالبت بالتعديل الالي منذ فترة.