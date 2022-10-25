وزارة الشؤون الدينية تنعى الفقيد عثمان بطّيخ

نعت وزارة الشؤون الدينية، ببالغ الحزن والأسى، الفقيد عثمان بطّيخ مفتي الجمهورية التونسية، الذي وافاه الأجل المحتوم صباح يوم الثّلاثاء، عن عمر 81 عاما.

وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم وزير الشؤون الدينيّة وكافة إطارات وأعوان الوزارة، بأحرّ التعازي والمواساة لأُسرة الفقيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويرزق ذويه جميل الصبر والسلوان.

وأعلنت الوزارة، أن وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي، سيتولى اليوم تأبين الفقيد إثر صلاة العصر، بجامع مالك بن أنس بقرطاج (الضاحية الشمالية للعاصمة)، قبل أن يوارى الثّرى بمقبرة الجلاز بالعاصمة.

وتوفي الفقيد عثمان بطّيخ صباح اليوم الثّلاثاء بالمستشفى العسكري بالعاصمة الذي أقام به لفترة لتلقي العلاج.

وكان الفقيد قد تقلد منصب مفتي الجمهورية منذ 12 جانفي 2016، وسبق أن تولّى الخطة نفسها من شهر نوفمبر 2008 إلى غاية شهر جويلية 2013. كما تقلّد سنة 2015 منصب وزير الشؤون الدينية.