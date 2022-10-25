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الاحتفاظ بشخص وإدراج اثنين آخرين بالتفتيش من أجل شبهة شراء تزكيات..#خبر_عاجل

2022/10/25 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، اليوم الثلاثاء، بالاحتفاظ بشخص وإدراج اثنين آخرين بالتفتيش من أجل شبهة التلاعب وشراء تزكيات بمقابل مالي، بحسب المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر غنيمي.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ”وات”، أنّ هذا الإجراء يأتي على خلفية شكاية تقدمت بها الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد تفيد بوجود شبهة شراء تزكيات والتي قامت باحالتها للفرقة الجهوية للشرطة العداية بسيدي بوزيد للبحث، مؤكدا أنه ستتم إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا.

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