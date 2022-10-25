“توننداكس” يقفل حصة الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 02ر0 بالمائة

أقفل المؤشر المرجعي لبورصة تونس “توننداكس”، مبادلات حصة الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 02ر0 بالمائة ليصل الى مستوى 6ر8144 نقطة. وبلغ حجم التبادل الجملي 11 مليون دينار (م د)، بفضل تسجيل عملية تبادل في شكل كتل لسهم تامينات المغربية بقيمة 8ر6 م د، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”

واعتلى سهم “دليس القابضة” قائمة الارتفاعات ليتطور سعره بنسبة 3ر4 بالمائة (500ر14 د)، وسط حجم تبادل ضعيف لم يتخطى عتبة الألف دينار.

وتحسّنت قيمة سهم الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية بنسبة 5ر2 بالمائة (010ر5 د) وسط حجم تبادل محتشم بلغ 6 آلاف دينار.

وانخفض، في المقابل، سهم مجموعة التواصل القابضة بنحو 4ر3 بالمائة (560ر0 د)، متبوع بسهم الشركة العصرية للخزف الذي تراجع سعره بنسبة 4ر2 بالمائة (810ر0 د)، وسط حجم تبادل بنحو 62 ألف دينار.

وأضفى سهم تامينات المغربية حركية على السوق خلال الحصة مستاثرا بنحو 8ر6 م د من حجم التبادل الجملي، في حين تقلص سعره بنسبة 2ر0 بالمائة (900ر55 د)