عاجل: انتحار معلمة نائبة شنقا..

تم مساء اليوم الثلاثاء، التفطن إلى جثة إمرأة شابة في عقدها الثالث تتدلى من حبل الغسيل بمحيط منزلها بمعتمدية صواف، من ولاية زغوان.

وافادت اذاعة الجوهرة اف ام نقلا عن مصدر وصفته بالمسؤول في المنطقة، فإن الهالكة مدرّسة نائب بمدرسة سيدي دغيم بالناظور وتعيش رفقة زوجها العاطل عن العمل ورضيعها ظروفا اجتماعية قاسية بسبب قلة ذات اليد ومن المرجح حسب المعطيات الأولية أن تكون الهالكة قد أقدمت على الانتحار شنقا.

وقد أذنت النيابة العمومية بعد معاينة الجثة بإحالتها على أنظار الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة كما أذنت بفتح تحقيق في ملابسات الحادثة.