رئيس الجمهورية يلتقي وزير الداخلية ويشدد على “ضرورة التصدي لكل أشكال الجرائم، في كنف الاحترام الكامل للقانون”



شدد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، على “ضرورة التصدي لكل أشكال الجرائم، في كنف الاحترام الكامل للقانون”، وذلك خلال لقاء جمعه اليوم الثلاثاء في قصر قرطاج، بوزير الداخلية، توفيق شرف الدين، والمدير العام للأمن الوطني، مراد سعيدان.

وتناول اللقاء “الوضع العام في البلاد، وسير عمل مختلف الإدارات المركزية والجهوية والمحلية التابعة لوزارة الداخلية”، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

كما تم التطرق، بالخصوص، إلى “ظاهرة الهجرة غير النظامية التي تفاقمت في المدّة الأخيرة، وخلّفت فواجع عديدة، على غرار فاجعة جرجيس”، لافتا إلى أن “هذه الفواجع ما كان لها أن تحصل، لو تم القضاء على أسبابها”.

وأكد سعيد، في هذا الصدد، أنه “لا يمكن إيجاد حلول حقيقية في المستوى الوطني، بل يجب مقاربة هذه الظاهرة، التي تذهب بآلاف الأرواح في عديد المناطق في العالم، بالتعاون مع الدول التي يتوجه إليها المهاجرون، لأن شبكات التسفير تتجاوز حدود دولة بعينها، ولا بدّ من تضافر الجهودن لا في المستوى الوطني فحسب، بل أيضا على المستوى الدولي”.

وتناول الاجتماع، أيضا، وفق المصدر ذاته، “مسألة وضع مدونة سلوك لقوات الأمن الداخلي، حتى يتم تطبيق القانون في إطار يحفظ حقوق الجميع”.