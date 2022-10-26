“الهايكا” توجه لفت نظر لهذه الاذاعة..

وجهت الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السّمعي والبصري لفت نظر للقناة الإذاعية الخاصة “موزاييك أف أم” من أجل خرق مسجّل بحلقة 12 أكتوبر 2022 من برنامج “ميدي شو” يتعلق بالتّطرق إلى نتائج عملية سبر آراء بما من شأنه التأثير على اختيارات الناخبين في مخالفة للفصل 172 من القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء.

ودعت الهيئة اذاعة موزاييك أف.أم إلى عدم بثّ ونشر نتائج سبر الآراء والتّعليق عليها في برامج الإذاعة خلال الفترة الانتخابية التزاما بمقتضيات القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وبالضوابط والالتزامات المنظّمة للفترة الانتخابية.