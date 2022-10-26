بنزرت: غرة نوفمبر انطلاق موسم جني الزيتون بالجهة

تقرر في اعقاب الاجتماع الدوري للجنة الجهوية المكلفة بضبط اخر الاستعدادات الواجبة لانجاح موسم جني وتحويل الزيتون بولاية بنزرت، الملتئم اليوم الاربعاء بمقر الولاية، الاتفاق على انطلاق موسم الجني يوم 01 نوفمبر المقبل، علاوة على الاتفاق على السعر المرجعي للعصر للكيلوغرام الواحد في حدود 170 مليما، على ان لا يقع إضافة أي زيادة خلال الموسم المقبل، والسعر المرجعي للجني للكيلوغرام الواحد في حدود 300 مليم.

وافاد المندوب الجهوي للفلاحة الحبيب مرابط ل”وات” ان التقديرات الاولية للموسم الجاري تعادل انتاج 17 الف طن من الزيتون، اي ما يمثل انتاج 3600 طن من الزيت، وان الإدارة بالتعاون مع اهل المهنة استعدت كما يجب لانجاح الموسم من حيث توفير 22 معصرة منها 11 معصرة عصرية، وتوفير مصبين للمرجين بكل من منطقتي ماطر وبنزرت الجنوبية علاوة على اقرار توفير عدد من الصهاريج لفائدة اصحاب المعاصر لتجميع المرجين قبل معالجته سواء في المصبين، ومواصلة تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة مع عدد من اصحاب المعاصر لفرشه على مساحة حوالي 250 هك لاستيعاب 12500 متر مكعب من المرجين وبالتالي التقليص من تداعياته على البيئة الطبيعية عموما.

وشدد الحاضرون من اهل المهنة وممثلي اتحاد الفلاحين وغرفة أصحاب المعاصر على أهمية فض اشكال المرجين حيث تم الاتفاق على عقد جلسة عمل بحضور ومشاركة مختلف الأطراف المعنية لضبط الاستراتيجية المثلى للغرضن بالتوازي مع دورية جلسات العمل المخصصة لمتابعة موسم جني وتحويل الزيتون.

يشار الى ان ولاية بنزرت تضم 17 الف هك من الزياتين منها 16 الف هك زيتون زيت و1000 هك زيتون مائدة علاوة على 890 هك زيتون بيولوجي و3 معاصر لدى 14 فلاحا، كما تولت الدولة في اطار مزيد تثمين القطاع برمجة 600 هك من الزياتين في اطار مشروع التصرف المندمج لمشهد حوض سد وادي المالح بمعتمدية غزالة و200 هك من الزياتين في اطار برنامج دائرة المحافظة على المياه والتربة بمندوبية التنمية الفلاحية و130 هك من الزياتين في اطار برامج ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي