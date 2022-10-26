عاجل: أبرز ما جاء في محاور الاتفاق بين صندوق النقد الدولي وتونس..

قدمت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ووزير الاقتصاد سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي وأعضاء من اللجنة المفاوضة مع صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، عرضا تضمن محاور الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، والذي مكّن تونس من الحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار .

ووفق ما اوردته اذاعة جوهرة اف ام فقد تصمن الاتفاق 8 نقاط أبرزها:

– تعزيز العدالة الضريبية وترشيد نفقات الميزانية وتوجيه قسط منها للاعانات الاجتماعية

-الانطلاق في إعادة حوكمة المؤسسات العمومية

-التسريع في اصلاح هيكلي لتهيئة مناخ أعمال جاذب .

-تعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام

-وضع استراتيجية لمقاومة التغيرات المناخية

-تبني سياسة مالية مناسبة للمحافظة على استقرار الأسعار

-رفع الدعم كليا عن المحروقات

-توجيه الدعم لمستحقيه