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مدنين: عائلات مفقودي فاجعة جرجيس يحتجون بمقر البلدية

2022/10/26 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تحوّل عدد من أفراد عائلات مفقودي حادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية بجرجيس، صباح اليوم الأربعاء، الى مقر بلدية جرجيس في حركة تصعيديّة ساندهم فيها مواطنون وعدد من مكونات المجتمع المدني، أين دخلوا في اعتصام وعمدوا إلى إيقاف سير عمل هذا المرفق، مطالبين بالكشف عن مصير ابنائهم المفقودين والمسار الذي اعتمدته البلدية في تعاملها مع الجثث المنتشلة من البحر منذ الفاجعة.

وطالب المحتجون أعوان البلدية بمغادرة مكاتبهم واخلاء المكان ودعوة المسؤول الاول بها الى التواصل معهم، محمّلين البلدية مسؤولية دفن المفقودين من أبنائهم ومطالبين بمعرفة مصيرهم.

ويتواصل الاحتقان في صفوف أهالي جرجيس وهم يترقبون صدور نتائج التحاليل الجينية لعيّنات مأخوذة من عدد من الجثث بعد اخراجها من مقبرة حدائق افريقيا.

من جهة أخرى، ذلك يتواصل الاعتصام أمام مقر معتمدية جرجيس منذ قرابة أسبوع بنصب خيام بها للمطالبة بالبحث عن مفقودي الفاجعة وكشف الحقيقة والمحاسبة.

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