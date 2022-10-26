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فيتش رايتنغ تحافظ على ترقيم “أ أ” لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية مع آفاق مستقرّة

2022/10/26 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات, تونس


حافظت وكالة الترقيم فيتش رايتنغ على الترقيم السنوي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية على المدى البعيد عند “AA” مع آفاق “مستقرّة “. كما حافظت على الترقيم “F+(tun)” على المدى القصير.

واعتبر صندوق القروض والجماعات المحلية، في بلاغ أصدره، الإربعاء، أن محافظة وكالة على هذا الترقيم يأتي نتيجة السياسة المتبعة في مجال ترشيد الاستثمار المحلي وحسن استغلال الموارد الموضوعة على ذمته وإيفائه بتعهداته المالية في آجالها التعاقدية، ويمكن من تحسين ترقيم الصندوق مستقبلا على المدى البعيد. ويعد هذا الترقيم من بين الأفضل بالنسبة للترقيم المسند إلى البنوك والمؤسسـات العمومية في تونس.

وذكر الصندوق في بلاغه ان فيتش رايتنغ استندت في ترقيمها على الدور المحوري الذي يلعبه الصندوق في ضمان تعبئة الموارد والتمويلات الضرورية للاستجابة لمختلف طلبات تمويل المشاريع الاستثمارية للجماعات المحلية في تونس.

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