محاولة ذبح تلميذ من طرف عون أمن: النيابة العمومية على الخط..

في متابعة لحادثة تعرّض طفل يبلغ من العمر 17 سنة لمحاولة ذبح من قبل مواطن تبيّن فيما بعد أنه أمني وخارج أوقات العمل أكد الناطق الرسمي بإسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا بأن هذا التصرّف معزول ولا يمثّل المؤسسة الأمنية خاصة وأن الجاني كان خارج أوقات العمل أثناء الحادثة.

وأضاف بن جحا ، في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام أن المعتدي بحالة إيقاف وقد تم اليوم إحالة الملف على أنظار النيابة العمومية التي فتحت بحثا تحقيقيا من أجل محاولة القتل العمد وحمل ومسك سلاح أبيض رخصة .

وأشار إلى وجود 3 روايات في علاقة بالحادثة قدمها كل من المعتدي وصديقته و المتضررين ، مؤكدا أن المعتدي أفاد بأنه تعرّض إلى “بركاج ” هو وصديقته وقام بالدفاع عن نفسه .