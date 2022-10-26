وفاة شاب الـ20 سنة في حادث مرور..وهذه التفاصيل..

سعيدان يفجرها وينبه: البنوك في فخ خطير وباتت مهددة..#خبر_عاجل

عاجل: العثور على جثتي رضيعين في لامبادوزا داخل قارب أبحر من سواحل صفاقس

من بين عناصرها فتيات: تفاصيل تفكيك شبكة لترويج المخدرات..

محاولة ذبح تلميذ من طرف عون أمن: النيابة العمومية على الخط..

2022/10/26 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

في متابعة لحادثة تعرّض طفل يبلغ من العمر 17 سنة لمحاولة ذبح من قبل مواطن تبيّن فيما بعد أنه أمني وخارج أوقات العمل أكد الناطق الرسمي بإسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا بأن هذا التصرّف معزول ولا يمثّل المؤسسة الأمنية خاصة وأن الجاني كان خارج أوقات العمل أثناء الحادثة.

وأضاف بن جحا ، في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام أن المعتدي بحالة إيقاف وقد تم اليوم إحالة الملف على أنظار النيابة العمومية التي فتحت بحثا تحقيقيا من أجل محاولة القتل العمد وحمل ومسك سلاح أبيض رخصة .

وأشار إلى وجود 3 روايات في علاقة بالحادثة قدمها كل من المعتدي وصديقته و المتضررين ، مؤكدا أن المعتدي أفاد بأنه تعرّض إلى “بركاج ” هو وصديقته وقام بالدفاع عن نفسه .

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn