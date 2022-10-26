وزارة الأسرة: خلية متابعة ببلارمو الايطالية تزور الخميس الطفلة ضحية رحلة الهجرة غير النظامية بمركز التعهد الجديد

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الاربعاء، أن خليّة المتابعة بمدينة بلارمو بإيطاليا ستتولى يوم غد الخميس 27 أكتوبر 2022 زيارة مركز التعهّد الجديد حيث تم إيواء طفلة الأربع سنوات التي كانت ضحية لعملية هجرة غير نظامية ووصلت دون مرافقة إلى التراب الإيطاليّ.

وأكّدت الوزارة في بلاغ لها، أن قاضي الأسرة الايطاليّ المتعهّد بالقضيّة سيجري مقابلة للغرض يوم الجمعة 28 أكتوبر، مع ممثّل عن البعثة الديبلوماسيّة التونسيّة والمندوب العام لحماية الطفولة والمحامية التونسيّة التي تم تكليفها بالملف.

وبيّنت أن متابعة وضعية طفلة الأربع سنوات ضحية عملية الهجرة غير النظامية، تندرج في اطار حرص الدولة على ضمان المصلحة الفضلى لهذه الطفلة وعلى استكمال التدابير اللازمة لتأمين عودتها إلى أرض الوطن في ظروف آمنة وفي أقرب الآجال المتاحة.

وكانت تونس قد قامت بإرسال المندوب العام لحماية الطفولة إلى إيطاليا لاستعادة طفلة كانت وصلت إلى جزيرة لامبيدوزا دون مرافقة عائلية ضمن رحلة هجرة غير نظامية، وبتشكيل خلية أزمة تضم ممثلين عن عدة وزارات لتأمين اجراءات استعادة الطفلة من إيطاليا.