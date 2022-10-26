الرابطة المحترفة الأولى: مباراة النجم الساحلي والنادي الصفاقسي في الملعب الأولمبي بسوسة



أعلنت الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي اليوم الأربعاء، أنّ اللقاء المؤجل لحساب الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بين النجم الرياضي الساحلي والنادي الرياضي الصفاقسي سيدور في الملعب الأولمبي بسوسة.

وأوردت الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي أنّ الملعب الأولمبي بسوسة أصبح مؤهلا فنيا وقانونيا لاحتضان المباريات..

وكشفت أنّ فريق الأكابر سيجري بطلب من الاطار الفني، مباراة تطبيقية للتعود على أرضية الميدان و الملعب على أن يتم تحديد موعدها لاحقا.

يذكر أنّ النجم الساحلي يجري منذ فترة مبارياته المحلية في ملعب بوعلي لحوار بحمام سوسة، بسبب أشغال توسعة وتهيئة الملعب الأولمبي بسوسة التي استمرت لما يقارب السنتين.

وبات الملعب الأولمبي بسوسة اليوم، وفي حلته الجديدة، قادرا على استيعاب 40 ألف متفرج بدل 23176 متفرج.

ويحتل فريق جوهرة الساحل بعد مضي 3 جولات من انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى، صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، حققها من انتصارين في مباراتين أمام اتحاد تطاوين 2-1 وأمام أمل حمام سوسة 5 – 0، في حين لم يخض النادي الصفاقسي بعد أي مباراة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الجديد 2022 – 2023، بسبب الالتزامات القارية.