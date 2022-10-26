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ليبيا توقع اتفاقيتين عسكريتين مع تركيا..وهذه التفاصيل..

2022/10/26 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

وقّع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة ووزير الدفاع التركي خلوصي آكار، امس الثلاثاء، اتفاقيتين عسكريتين.

وقالت منصة (حكومتنا) التابعة لحكومة الدبيبة إن الاتفاقية الأولى تنص على “رفع كفاءة قدرات الطيران الحربي في ليبيا بالاستعانة بالخبرات التركية في هذا المجال”.

وأضافت المنصة أن الاتفاقية الثانية تضمنت “بروتوكولات تنفيذية للاتفاقية الأمنية الموقعة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عام 2019”.

ونقل تلفزيون (المسار) الليبي عن مصادر تركية أن الدبيبة طلب دعم وحدة الطيران المسير التي أنشأها، وعددا من الطائرات التركية المسيرة من طراز بيرقدار.

وكالات

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