هذا ما قرره القضاء في قضية الهجوم على منزل وزير الداخلية الأسبق لطفي بن جدّو..

أجلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس مواصلة النظر في القضية المتعلقة بالهجوم على منزل وزير الداخلية الأسبق لطفي بن جدّو الى شهر ديسمبر القادم مع رفض جميع مطالب الافراج عن المتهمين الموقوفين.

و قد تولت الوحدات الأمنية احضار المتهمين الموقوفين بالاضافة الى حضور متهمين محالين بحالة سراح ومن بينهم فتيات ويقدر عددهم الاجمالي بحوالي 40 متهما.

وقد طالب محامو الدفاع بتأخير النظر في القضية مع تقديم مطالب افراج عن الموقوفين ، لتقرر هيئة الدائرة تأخير النظر في القضية الى أواخر شهر ديسمبر المقبل مع رفض جميع مطالب الافراج.

وتجدر الاشارة الى أن الهجوم على منزل وزير الداخلية الأسبق لطفي بن جدّو حدث في شهر ماي من سنة 2014 وتسبب في استشهاد أربعة أعوان أمن واصابة آخرين بجروح متفاوتة وذلك بجهة حي الزهور من ولاية القصرين وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.