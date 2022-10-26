لقاء بين ممثلي هيئة الانتخابات والبنك المركزي وديوان البريد حول إجراءات فتح الحسابات البنكية للمترشحين

عقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر رفقة عدد من الأعضاء وممثلين عن الجهاز التنفيذي، اليوم الأربعاء ، جلسة عمل مع ممثلين عن البنك المركزي التونسي و الديوان الوطني للبريد.

وخصصت الجلسة ،وفق بلاغ صادر عن الهيئة، إلى مسألة تسهيل فتح الحسابات البنكيـة الخاصة بالمترشحين لهذه الانتخابات لدى البنوك التجارية وفروع البريد التونسي بمختلف جهات البلاد.

و أشار رئيس الهيئة بالمناسبة إلى الصعوبات التي يلاقيها المشاركون في مختلف الحملات الانتخابية لفتح مثل هذه الحسابات البنكية لدى بعض البنوك التجارية.

وأكد في هذا الصدد على ضرورة تبسيط الإجراءات المطلوبة والتسريع في إصدار منشور في هذا الغرض من قبل البنك المركزي التونسي لتوضيح الإجراءات الخاصة بعملية فتح الحسابات البنكية الخاصة بالمترشحين للانتخابات التشريعية القادمة بما في ذلك الحسابات البنكية بالدينار القابل للتحويل بالنسبة للمترشحين عن الدوائر الانتخابية بالخارج.

ودعا إلى تعميم هذا المنشور على كافة المؤسسات البنكية ودعوتها للالتزام بما جاء فيـه من إجراءات وذلك ضمانا لحـــــق المشاركين في فتح هذه الحسابات وتيسير عمليـة مراقبتها طبقا لما يقتضيه القانون.