إحباط 4 عمليات هجرة غير نظاميّة نحو السواحل الإيطاليّة خلال اليومين المنقضيين

أحبطت وحدات المنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير، أمس الثلاثاء، 3 عمليات هجرة غير نظامية من سواحل ولاية المنستير نحو ايطاليا، وفق ما أفاد به، اليوم الأربعاء، مصدر أمني من المنطقة البحرية بالمنستير.

وأحبطت الوحدات عملية أولى ضمّت مجموعة تعدّ 12 شخصا أصيلي المنستير من بينهم عائلة متكوّنة من أب وأم و4 أبناء تبلغ أعمارهم 6 و5 و4 سنوات ورضيع عمره سنة ونصف، فضلا عن حجزها لمحركين بحريين وكمية من البنزين.

وقبضت وحدات مركز الحرس البحري بالمنستير وفرقة الإرشاد البحري التابعة لها، خلال عملية هجرة غير نظامية ثانية انطلقت من سواحل مدينة المنستير، على شخصين بحوزتهم مركب بحري، وثلاثة محركات بحرية، وكمية من البنزين، و3 أسلحة بيضاء، ومبلغ مالي مهم من العملة التونسية والأجنبية، وسيارة استعملت في الغرض.

وأنقذت وحدات مركز الحرس البحري بصيادة 12 شخصا من جنسيات أفريقية (رجل و10 نساء ورضيع) خلال عملية هجرة غير نظامية ثالثة وحجزت المركب المعد للغرض.

وكانت وحدات المنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير أنقذت أوّل أمس 19 شخصا من جنسيات افريقية من بينهم 5 نساء خلال عملية هجرة غير نظامية انطلقت من سواحل صيادة ثم تركهم منظم العملية في جزر قوريا.

ووقع فتح محضر في الغرض وإدراج منظم العملية في التفتيش خاصة وقد تبيّن أنّ المركب المستعمل في هذه العملية كان مسروقا، حسب ذات المصدر.