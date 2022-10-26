“توننداكس” يواصل منحاه التصاعدي مع اختتام حصة الأربعاء



واصل مؤشر بورصة تونس “توننداكس”، منحاه التصاعدي، مع اختتام تبادلات حصة الأربعاء،

ليرتفع بنسبة 34ر0 بالمائة عند مستوى 44ر8172 نقطة وسط حجم تبادل جملي يناهز 9ر22 مليون دينار (م د)، وفق معطيات

الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وتصدر سهم شركة “نيوبادي لاين” قائمة الارتفاعات ليتطور سعره بنحو 2ر5 بالمائة (050ر5 د) وسط حجم تبادل تجاوز عتبة

المليون دينار.

وارتفع سهم الشركة الصناعية للأجهزة والآلات الكهربائية بنسبة 3ر4 بالمائة (650ر3 د) وسط حجم تبادل بقيمة 6ر2 م د.

وانخفض، في المقابل، سهم بنك الوفاق الدولي بنحو 4ر4 بالمائة (690ر6 د) وسط حجم تبادل بلغ 7ر3 م د.

وتراجع سهم شركة المعامل الآلية بالساحل، بدوره، بما قدره 1ر4 بالمائة (910ر0 د) وسط حجم تبادل ضئيل ناهز ألف دينار

وحقق سهم الاتحاد الدولي للبنوك أفضل آداء للحصة ليتخطى حجم تبادلاته مبلغ 8 ملايين دينار أي ما يعادل نسبة 35 بالمائة من حجم التبادل الجملي