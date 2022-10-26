بطولة الرابطة المحترفة الاولى : الترجي الرياضي يستهل حملة الدفاع عن اللقب

استهل الترجي الرياضي حملة الدفاع عن لقب البطولة التونسية بتحقيق الفوز على هلال الشابة مساء اليوم الاربعاء بنتيجة 2-1 في اطار مباراة مؤجلة لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و التي احتضنها ملعب المرحوم حمادي العقربي برادس.

ومن جهته فاز اتحاد بن قردان لحساب نفس الجولة ضمن المجموعة الثانية على حساب نجم المتلوي بثنائية نظيفة.

وسعى الترجي الرياضي بمناسبة افتتاحه للموسم الكروي الجديد باستضافة هلال الشابة بملعب رادس الى تقديم مردود مرضي بعد نجاحه في التاهل الى دور المجموعات من مسابقة كاس رابطة ابطال افريقيا حيث مثلت مباراة الشابة فرصة ذات بال لاقناع انصار الاحمر و الاصفر بان الفريق يسير على السكة الصحيحة ولهذا حاول زملاء محمد علي بن رمضان الجمع بين النجاعة الهجومية والاداء المقنع.

وفرض الترجي الرياضي في غياب مدربه المعاقب نبيل معلول الذي تابع المباراة الى جانب رئيس الجمعية حمدي المدرب من مدارج الملعب سيطرة ميدانية على منافسه توجها بثنائية خلال الفترة الاولى من اللعب جاءت من اقدام الاردني محمد زريق (4) و الليبي حمدو الهوني (33) في حين اكتفى ابناء المدرب قيس اليعقوبي بهدف تذليل الفارق بفضل عزيز بوستة (35).

ولم تضف السيطرة التي فرضها الترجي الرياضي على مجريات اللعب خلال الشوط الثاني مع نسبة امتلاك عالية للكرة اي جديد,لينتهي اللقاء بفوز الترجي التونسي مكنه من 3 نقاط في مستهل السباق في حين تجمد رصيد هلال الشابة ب3 نقاط كذلك في 3 مباريات.

ومن جهته نجح اتحاد بن قردان بمناسبة استضافته لنجم المتلوي في اضافة 3 نقاط ثمينة الى رصيده ارتقت به مؤقتا الى صدارة المجموعة الثانية . ويدين الاتحاد لمهاجمه رفيق الكامرجي الذي اهتدى الى الشباك في مناسبتين (35) و (89) من ضربة جزاء ليرفع زملاء اللاعب وضاح الزايدي رصيدهم الى 6 نقاط على راس المجموعة الثانية بينما لايزال رصيد نجم المتلوي خالي الوفاض بعد هزيمتين متتاليتين في مستهل سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى.