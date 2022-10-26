ضباب كثيف متوقع صباح غد الخميس على مستوى عدد من الولايات الساحلية والقيروان

تهب الرياح، هذه الليلة، ، ضعيفة إلى معتدلة تتراوح سرعتها بين 10 و20 كلم/ ويكون البحر هادئ الى قليل الاضطراب مما يجعل الانشطة البحرية ممكنة لكن مناطق الساحل والقيروان التي ستشهد ظهور ضباب كثيف صباح غد الخميس.

وأكد المعهد في بلاغ اصدره مساء الاربعاء ان الطقس يتواصل هذه الليلة مغيما باغلب الجهات مع ضباب محلي اخر الليل بالمناطق الساحلية علما وان درجات الحرارة ستراوح بين 17 و22 درجة وتكون في حدود 14 بالمرتفعات.

وتشير التوقعات الى ظهور ضباب كثيف، صباح غد الخميس، على مستوى ولايات القيروان ونابل وسوسة والمنسيتر وصفاقس في حين يكون الطقس مغيما جزئيا باغلب المناطق وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و26 درجة.