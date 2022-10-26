عاجل: تحجير السفر على والدي طفلة الثلاث سنوات..وهذا ما قررته السلطات الايطالية بخصوص إعادتها..

قرّر قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب الثالث بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير، مساء اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022، تحجير السفر على والدي الطفلة ذات الأربع سنوات التي وصلت بمفردها إلى التراب الإيطالي في هجرة غير نظاميّة، وذلك لضمان حسن سير البحث بإعتبار أنّهما الطرفين الوحيدين القادرين على التعرّف على منظّم عمليّة الحرقة.

ووفق ما أفاد به مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا في تصريح لاذاعة موزاييك فقد جاء قرار قاضي التحقيق المتعهّد بملف الحال لضمان تنفيذ القرار القضائي الصادر عن قاضي الأسرة بالمنستير يوم 24 أكتوبر 2022، والذي يقضي بتسليم الطفلة إلى المندوب العام للطفولة وإرجاعها إلى التراب التونسي.

وأشار بن جحا إلى أنّه تمّ إعلام المندوب العام للطفولة بهذا القرار ومن المنتظر أن يحضر لدى القضاء الإيطالي يوم الجمعة، لتقديم ما يفيد صدور قرار قضائي تونسي بضرورة إرجاع البنت وما يفيد تحجير السفر على والديها.

وأفاد بن جحا بأنّ السلطات الإيطالية كلّفت وصيّة على البنت لتمثليها أمام القضاء الإيطالي والتي طالبت بإبقاء البنت على الأراضي الإيطاليّة.

وشدّد بن جحا على أنّه طالما صدر حكما عن القضاء التونسي، معتبرا أنّ مصلحة الطفلة تقتضي إرجاعها الى التراب التونسي فإنّه يجب تنفيذ ذلك القرار في إطار التعاون القضائي بين تونس وإيطاليا خاصّة وقد حجر قاضي التحقيق السفر على والديها في إطار القضية التحقيقية المنشورة ضدّهما.