صفاقس: يوم غضب جهوي للمعلمين النوّاب والاعوان الوقتيين 



صفاقس 26 أكتوبر (وات/مكتب صفاقس) – نظّم المعلمون النواب المتعاقدون والاعوان الوقتيون دفعات 2018 و2019 و2020 و2021 وخريجو علوم التربية والتعليم بصفاقس، اليوم الاربعاء، يوم غضب جهوي، دعت له الجامعة العامة للتعليم الاساسي بكامل الولايات، وذلك على خلفية مقترح وزارة التربية الاخير بانتداب المعلمين النواب المتعاقدين والاعوان الوقتيين على 4 دفعات بعد اجتياز امتحان مهني.

وأفاد كاتب عام الفرع الجامعي بصفاقس للتعليم الاساسي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس المسؤول عن الوظيفة العمومي، عبد الكريم السيوسي، في تصريح اعلامي، بأن مقترح وزارة التربية الاخير القاضي بانتداب المعلمين النواب المتعاقدين والاعوان الوقتيين والمصنفين أ3 ، على اربعة دفعات بعد اجتياز امتحان مهني، يعدّ خرقا للقانون والاتفاقيات السابقة الصادرة بالرائد الرسمي بخصوص حل اشكالية المعلمين النواب.

وأكد أن هذا القرار أثار حفيظة وغضب الاعوان الوقتيين دفعات 2018 و2019 و2020 و2021 “باعتباره يتيح إمكانية انتداب وتسوية وضعية دفعة 2022 قبلهم وساهم في مقاطعة المربين التدريس وحرم حوالي مليون تلميذ من حقهم في الالتحاق بمقاعد الدراسة والتمدرس جزئيا او كليا بعد ان كانوا في حدود 400 الف تلميذ”، وفق تقديره.

وحمّل مسؤولية الاحتقان الحاصل الى سلطة الاشراف وخيارات الحكومة الضاربة للمربي وللموظف عامة في العمق”، وفق تعبيره، مؤكدا أن “الطرف الاجتماعي لن يصمت عن هذا الارتداد الصارخ من قبل سلطة الاشراف عن الاتفاقيات السابقة المتعلقة بحل اشكالية المعلمين النواب المتعاقدين والاعوان الوقتيين دفعات 2018 و2019 و2020 و2021، وخرقها الواضح للقانون.

وأشار إلى أنّه من المنتظر خوض أشكال نضالية تصعيدية مثل حجب الاعداد بالنسبة للثلاثي الاول ومقاطعة امتحانات الثلاثى الثاني، فضلا عن يوم الغضب الوطني المقرر يوم 1 نوفمبر القادم.

واستبعد السويسي، امكانية اللجوء الى سنة دراسية بيضاء، مؤكدا ان الطرف الاجتماعي مستعد للتفاوض مع الطرف الحكومي لفك هذا الاحتقان وانقاذ السنة الدراسية، وتمكين التلاميذ من حقّهم في التعلّم والتمدرس، سيما وان عدد الاعوان الوقتيين في المدارس الابتدائية في تونس يقدر بـ17 الف عون وقتي.

من ناحيتهم، عبّر عدد من المعلمين النواب المحتجين، عن تخوّفهم من إمكانية اخفاقهم وعدم انتدابهم بعد اجتياز الامتحان المهني، وفق القرار الجديد الصادر مؤخرا عن وزارة التربية، وذلك بعد ما لا يقل عن 7 سنوات من النيابات.

يذكر ان يوم الغضب الجهوي للمعلمين النواب والاعوان الوقتيين دفعات 2018 حتى 2021 وخريجي علوم التربية بصفاقس والمعلمين النواب خارج الاتفاقية، قد انطلق بتجمع امام مقر المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 1، عقبته مسيرة جابت شوارع مدينة صفاقس في اتجاه مقر الولاية، رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب بالترسيم والانتداب وتسوية وضعياتهم.