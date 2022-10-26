البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: النتائج و الترتيب

عزز النادي الافريقي موقفه في صدارة المرحلة الاولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة برصيد 16 نقطة من 8 مقابلات بعد فوزه اليوم في قاعة القرجاني على شبيبة المنازه 86-75 في اطار الجولة الثامنة ذهابا من منافسات المرحلة الاولى مقابل هزيمة ملاحقه الملعب النابلي امام الزهراء الرياضة بقاعة دار شعبان الفهري 80-89

وفي ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثامنة ذهابا من منافسات المرحلة الاولى والتي دارت مساء اليوم الاربعاء :

قاعة القرجاني

النادي الافريقي-شبيبة المنازه 86-75

قاعة الحمامات

الدالية الرياضية بقرمبالية-شبيبة القيروان 79-67

قاعة دار شعبان الفهري

الملعب النابلي-الزهراء الرياضية 80-89

قاعة دار شعبان الفهري

اتحاد الانصار-النجم الرادسي 60-69

القاعة الاولمبية بسوسة

النجم الساحلي-الاتحاد المنستيري 76-72

الترتيب لعب نقاط

1-النادي الافريقي 8 16

2-الملعب النابلي 8 14

–النجم الساحلي 8 14

4-الاتحاد المنستيري 8 13

5-الزهراء الرياضية 7 11

–النجم الرادسي 7 11

7-الدالية الرياضية 7 10

8- شبيبة القيروان 8 9

9-شبيبة المنازه 7 8

10-اتحاد الانصار 8 7