البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: النتائج و الترتيب

عزز النادي الافريقي موقفه في صدارة المرحلة الاولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة برصيد 16 نقطة من 8 مقابلات بعد فوزه اليوم في قاعة القرجاني على شبيبة المنازه 86-75 في اطار الجولة الثامنة ذهابا من منافسات المرحلة الاولى مقابل هزيمة ملاحقه الملعب النابلي امام الزهراء الرياضة بقاعة دار شعبان الفهري 80-89
وفي ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثامنة ذهابا من منافسات المرحلة الاولى والتي دارت مساء اليوم الاربعاء :
قاعة القرجاني
النادي الافريقي-شبيبة المنازه 86-75
قاعة الحمامات
الدالية الرياضية بقرمبالية-شبيبة القيروان 79-67
قاعة دار شعبان الفهري
الملعب النابلي-الزهراء الرياضية 80-89
قاعة دار شعبان الفهري
اتحاد الانصار-النجم الرادسي 60-69
القاعة الاولمبية بسوسة
النجم الساحلي-الاتحاد المنستيري 76-72
الترتيب لعب نقاط
1-النادي الافريقي 8 16
2-الملعب النابلي 8 14
–النجم الساحلي 8 14
4-الاتحاد المنستيري 8 13
5-الزهراء الرياضية 7 11
–النجم الرادسي 7 11
7-الدالية الرياضية 7 10
8- شبيبة القيروان 8 9
9-شبيبة المنازه 7 8
10-اتحاد الانصار 8 7