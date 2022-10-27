بالأرقام: هذا عدد التونسيين الذين وصلوا الى إيطالية عبر الحرقة..

بلغ عدد المهاجرين التونسيين غير النظاميين الواصلين الى إيطاليا منذ بداية سنة 2022 والى غاية يوم أمس الاربعاء 16292 من بينهم 3430 من القصر حسب آخر تحيين لمعطيات الهجرة غير النظامية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وسجّلت سنة 2022 أكبر عدد من التونسيين الواصلين الى السواحل الإيطالية عبر الهجرة غير النظامية مقارنة بال 4 سنوات الماضية، حيث سجلت 16292 مهاجرا مقابل تسجيل 14342 تونسيا خلال سنة 2021 و 11212 سنة 2020 .

وبلغ عدد القاصرين التونسيين الواصلين الى السواحل الإيطالية حسب معطيات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال سنتي 2021 و 2020 على التوالي 2492 و 1607 قاصرا.

وبلغ عدد الضحايا والمفقودين من جنسيات مختلفة منذ بداية السنة والى حدود سبتمبر الماضي 544 وسجّل شهر ماي 2022 الأعلى حصيلة التي بلغت 123 مفقودا وضحية .

ولفت المنتدى الى أن السلطات التونسية تمكنت من منع 29129 مجتازا انطلاقا من السواحل التونسية منذ بداية السنة والى حدود شهر أكتوبر الجاري.