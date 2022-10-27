وفد من منظمة الأعراف يشارك بأبيدجان في ملتقى المؤسسات الفرنكوفونية

يشارك وفد من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، يقوده سمير ماجول رئيس الاتحاد ، من 25 إلى 29 أكتوبر 2022 في ملتقى المؤسسات الفرنكوفونية واجتماعات تحالف منظمات أصحاب العمل الفرنكوفونية بأبيدجان

وفي هذا الإطار ، انعقدت يوم أمس الاربعاء 26 أكتوبر 2022 ، الجلسة العامة العادية لتحالف منظمات أصحاب العمل الفرنكوفونية والتي نظرت بالخصوص في نشاط التحالف في الفترة المنقضية وفي برنامج عمله للفترة القادمة

واستعرض المشاركون بالمناسبة، تقدم عمل اللجان السبع التي بعثها التحالف والتي تهتم بجملة من المحاور الاقتصادية والاجتماعية

وفي هذا السياق، قدم نائب رئيس الاتحاد هشام اللومي، عرضا عن الاستعدادات الجارية لعقد الملتقى الاقتصادي الفرنكفوني الذي سينظمه الاتحاد يومي 20 و21 نوفمبر 2022 بجربة تحت شعار “من أجل تحقيق نمو مشترك في الفضاء المتوسطي” على هامش القمة الفرنكوفونية التي ستحتضنها تونس يومي 19 و20 نوفمبر 2022 بجزيرة جربة

وتنطلق أشغال ملتقى المؤسسات الفرنكوفونية اليوم الخميس، وتتواصل غدا، وتناقش جملة من المحاور الاقتصادية والاجتماعية من بينها مستقبل الفرنكوفونية الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الأساسية ومرافقة المؤسسات الفتية والتكوين والشراكة بين القطاعين العام والخاص والمسؤولية المجتمعية للمؤسسة والتمويل

وستكون لبعض أعضاء الوفد التونسي مداخلات في عدد من ورشات عمل الملتقى.

وتجدر الإشارة إلى أن تحالف منظمات أصحاب العمل الفرنكوفونية تم بعثه يوم 29 مارس 2022 بتونس و يجمع 27 منظمة أعراف بالبلدان الفرنكوفونية.