قفصة: إعطاء إشارة انطلاق موسم جني الزيتون للموسم الفلاحي الحالي

أعطيت اليوم الخميس بمنطقة القرية التابعة لمعتمدية سيدي عيش من ولاية قفصة باحدى غابات الزيتون، إشارة انطلاق موسم جني الزيتون للموسم الفلاحي الحالي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الجهويين.

وقدرت مصالح دائرة الإنتاج النباتي التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة ان تبلغ صابة الزيتون لهذا الموسم 50،8 الف طن من الزيتون اي ما يعادل 11 الف طن من زيت الزيتون لتحافظ الجهة على نفس كمية الانتاج مقارنة بالسنة الماضية، وفق رئيس الدائرة عبد الستار غبطان.

واضاف غبطان في تصريح ل”وات”، أن المساحة الجملية لغابات الزيتون بولاية قفصة تبلغ 76600 هكتار تتوزع الى 55044 هكتارا من الغابات المطرية و21556 هكتارا من الغابات المروية منها 2835 هكتارا زياتين مائدة، واشار إلى ان المساحات الجملية لغابات الزياتين تضم اكثر من 11 مليون اصل زيتون.

وذكر غبطان ان عدد المعاصر الموجودة بكامل ولاية قفصة يبلغ 54 معصرة من بينها 22 معصرة ناشطة بطاقة تحويلية تقدر ب610 اطنان يوميا، وطاقة خزن تصل إلى 2000 طن من الزيت، ودعا الفلاحين إلى الحد من استعمال الأدوية ومادة الامونيتر في غابات الزياتين لضمان استدامتها والعودة إلى الفلاحة القديمة الأصلية.